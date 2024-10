Tavares: «Non è solo Stellantis a vivere difficoltà del settore. ci sono anche VW, Bmw, Mercedes e probabilmente non è finita»

Le difficoltà che Stellantis attraversa «non mettono in discussione la strategia della società". Lo ha affermato l'ad di Stellantis, Carlos Tavares, in occasione della visita allo stabilimento di Sochaux in Francia. «Non è solo Stellantis a essere in difficoltà nel settore automobilistico, ci sono anche Volkswagen, Bmw, Mercedes e probabilmente non è finita», ha spiegato Tavares nel sottolineare come sia molto difficile il contesto del settore done «incidono la regolamentazione e l 'ambizione dei produttori asiatici, per non dire cinesi». Tavares ha spiegato che i 15 mesi di mandato alla guida del gruppo fino al 2026, quando potrebbe optare per il pensionamento, sono «più che sufficienti» per cambiare la situazione. «La strategia aziendale ha dato prova di sé", ha sottolineato. Il nuovo suv Peugeot 3008 prodotto a Sochaux - ha detto il manager - ha già ricevuto 70.000 ordini ed è prodotto per il 30% in versione elettrica.