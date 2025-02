All'ex ceo di Stellantis salario da 23 milioni nel 2024. Per Tavares anche una buonuscita di 12 milioni

Carlos Tavares, che ha lasciato la carica di amministratore delegato di Stellantis lo scorso 1 dicembre, riceverà poco meno di 23,1 milioni di euro (23,085 milioni) di compensi complessivi relativi al 2024 (il 37% in meno rispetto ai 36,494 milioni che ha percepito nel 2023) e una buonuscita totale di 12 milioni di euro, che sarà pagata nel 2025. Più nel dettaglio, stando a quanto emerge dalla Relazione Annuale 2024 della società, Tavares, che per il 2024 non riceverà alcun bonus legato alle performance, per il suo ultimo anno alla guida della società riceverà appunto 23,085 milioni di euro, di cui 2 milioni di salario base, fringe benefits per 71.224 euro, incentivi di lungo termine per 20,514 milioni (di cui 10 milioni per avere raggiunto la milestone relativa alla Transformation e 10,514 milioni per altri incentivi, pagati in azioni) e benefit expence post pensionamento per 500.000 euro.

Non riceverà incentivi di breve termine (quota che l’anno scorso era ammontata a 5,78 milioni, mentre gli incentivi di lungo termine nel 2023 si erano attestati a 26,125 milioni). Per quanto riguarda la buonuscita di 12 milioni totali, prevista dal Separation and Release Agreement (l’accordo di fine rapporto) e che tiene conto delle milestone che erano state fissate per il 2021-2025, Tavares riceverà 2 milioni di euro di indennità di fine rapporto e 10 milioni legati al raggiungimento della seconda milestone prevista. Per il raggiungimento della prima aveva ricevuto 10 milioni a marzo 2024, mentre i 10 milioni di euro previsti per la terza milestone non saranno corrisposti poiché il relativo obiettivo di performance non è stato raggiunto. Infine, a gennaio 2026 Tavares riceverà 800.000 azioni della società (non aggiuntive e già conteggiate negli incentivi di lungo termine).