Tavolo al Mimit su Acc: incertezza sui tempi della gigafactory a Termoli, Urso ricollochera fondi

Si e svolto il tavolo ACC al Mimit, presieduto dal ministro Urso e alla presenza del presidente della Regione Molise Francesco Roberti, dei rappresentanti dell'azienda, di Stellantis e dei sindacati. Secondo quanto si apprende, ACC avrebbe manifestato incertezza sui tempi di realizzazione delle gigafactory di Termoli e Kaiserslautern, a causa della necessita di sviluppare una tecnologia piu performante capace di rendere le batterie elettriche piu efficienti e con minori costi di produzione.

A fronte di tale incertezza, il ministro Urso ha comunicato che procedera a ricollocare i fondi Pnrr destinati alla gigafactory di Termoli verso altri investimenti coerenti con la transizione energetica del comparto al fine di avere certezze sull'utilizzo dei fondi europei nelle modalita e nella tempistica del PNRR. Al contempo, Urso ha assicurato che da parte del governo c'e la disponibilita a valutare di destinare ulteriori fondi, di altra natura, quando ACC sara in grado di presentare il nuovo piano industriale per Termoli comprensivo della nuova tecnologia. Nel corso della discussione al tavolo, su sollecitazione di Urso, Stellantis ha assicurato che fino al 2028/2029 continuera a produrre a Termoli i motori endotermici GME e GSE, mantenendo i livelli occupazionali in vista della transizione verso la gigafactory.