Tavolo auto, Urso: «Servono subito cambiamenti». Stellantis conferma piani ma è allarme sindacati

Il 2026 si apre nel segno dell'urgenza per l'industria dell'auto italiana. Il tavolo nazionale convocato al Mimit dal ministro Adolfo Urso si è concluso con un chiaro messaggio rivolto a Bruxelles: «Servono cambiamenti radicali, non maquillage». Il governo ha presentato la nuova programmazione del Fondo Automotive fino al 2030, che mette sul piatto circa 1,6 miliardi di euro, destinando il 75% delle risorse al sostegno dell'offerta e della ricerca. L'obiettivo è superare il meccanismo delle «supermulte» europee e promuovere una piena neutralità tecnologica che includa biocombustibili e incentivi al retrofit. Durante il confronto Stellantis ha cercato di rassicurare gli stakeholder confermando l'impegno per l'Italia con 7 miliardi di euro di acquisti dalla filiera nazionale. Emanuele Cappellano, responsabile Enlarged Europe, ha prospettato un'inversione di tendenza produttiva proprio a partire dal 2026. Melfi è il polo della ripartenza, qui nelle prossime settimane riprenderà il secondo turno per la Jeep Compass.

Nel 2026 debutteranno i nuovi modelli DS e Lancia Gamma (elettrici e ibridi), con un ulteriore modello previsto entro il 2028. Mirafiori invece ha chiuso il 2025 con un +28% di produzione, trainato dalla nuova Fiat 500 ibrida, confermandosi asset strategico. Ad Atessa torna parzialmente il terzo turno, garantendo 200 veicoli in più al giorno e lo sviluppo di una nuova generazione di veicoli commerciali leggeri (LCV). A Termoli, confermata la produzione di cambi e-DCT e investimenti sui motori GSE adattati alla normativa Euro 7 per garantirne l'operatività oltre il 2030. A Cassino arriverà la nuova Maserati Grecale, mentre a Modena è tornata la produzione di GranCabrio e GranTurismo per rilanciare il tridente nel segmento lusso. Confermati a Pomigliano i tre modelli gia annunciati nel piano del 2024. I prossimi mesi, ricorda Cappellano, «saranno cruciali per modificare e migliorare Il nuovo pacchetto di misure per il settore dell'automotive presentato dalla Commissione a dicembre. Servono condizioni di competitività e regole che assicurino un futuro per il settore e scongiurino una crisi del settore che rischia di essere irreversibile». L'auspicio, dice, è che «tutti i partecipanti al tavolo possano offrire un contributo con le proprie forze», perche «questa sfida non riguarda solo Stellantis ma l'intero comparto automotive, al cui sviluppo abbiamo la responsabilita ed il dovere di contribuire».

Nonostante le rassicurazioni aziendali, il clima tra i rappresentanti dei lavoratori resta teso. Ferdinando Uliano (Fim-Cisl) ha lanciato l'allarme sui volumi: «Siamo passati da 750mila a 300mila veicoli. L'azione del governo non ha funzionato e la situazione è di pura emergenza». Uliano chiede che l'Europa deroghi al debito per gli investimenti industriali, similmente a quanto fatto per il settore militare. Ancora piu critico Michele De Palma (Fiom-Cgil), che parla di un processo di «autodistruzione» del sistema: «Siamo sotto le 300mila vetture contro il milione promesso. Serve un intervento della Presidenza del Consiglio perchè il dossier coinvolge anche Lavoro e Mef». Secondo la Fiom, sono 10.000 i posti di lavoro a rischio nella sola componentistica. Anche Rocco Palombella (Uilm) boccia il 2025 come «anno orribile» e definisce i fondi governativi (1,6 miliardi in 5 anni) come «quasi nulli» se diluiti nel tempo, invocando un piano industriale vero prima che venga presentato a Detroit. In chiusura le associazioni di categoria. Motus-E ha chiesto di superare le ideologie, puntando su una fiscalità agevolata per le flotte aziendali cosi da alimentare il mercato dell'usato elettrico. Sul fronte dei carburanti alternativi, Assogasliquidi-Federchimica ha accolto con favore i 21 milioni per il retrofit a gas, ribadendo l'importanza di Gpl e Gnl per una transizione che sia anche socialmente ed economicamente sostenibile per le famiglie.