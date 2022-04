Telepass lancia la piattaforma TBusiness per le aziende. Integra servizi di mobilità, carte di pagamento, rendicontazione

Telepass lancia la «nuova soluzione» per la mobilità aziendale: TBusiness, «la prima piattaforma che integra servizi di mobilità, carte di pagamento e rendicontazione semplificata delle spese aziendali». Lo annuncia la società spiegando che si tratta di una piattaforma che «integra un ecosistema di servizi di mobilità fruibili attraverso il dispositivo Telepass e la app Telepass Pay, con una carta prepagata per il pagamento delle altre spese aziendali dei dipendenti». A questo si aggiungono una rendicontazione «semplice e digitale delle spese in ambito lavorativo ed un portale con cui le aziende potranno gestire la mobilità dei dipendenti». I servizi offerti permettono di pagare non solo il pedaggio autostradale ma anche i parcheggi convenzionati in aeroporti, stazioni e fiere, la sosta sulle strisce blu, il carburante, la ricarica elettrica, la mobilità condivisa (come biciclette, monopattini e scooter), il taxi, il treno, navi e traghetti, l’Area C di Milano, il traghetto per lo Stretto di Messina e molto altro.

«Con TBusiness, i vantaggi legati all’utilizzo del dispositivo Telepass per le auto aziendali sono diversificati: dalla possibilità di segnalare le spese del veicolo per uso aziendale o personale, al recupero IVA 100% sui pedaggi aziendali, fino agli sconti esclusivi presso i partner Telepass e uno speciale cashback dedicato su tutti i servizi di mobilità, sulle transazioni con carta e sui parcheggi convenzionati», viene spiegato. «Con TBusiness definiamo un nuovo modello di mobilità integrata e intermodale che permette al dipendente di muoversi in modo semplice, digitale e flessibile grazie al nostro ecosistema di servizi anche complementari all’ auto, e alle aziende di appoggiarsi a una soluzione per rendere più efficiente e semplice la gestione delle spese aziendali. Un’offerta su misura per le aziende in movimento» - ha dichiarato Gabriele Benedetto, amministratore delegato di Telepass.