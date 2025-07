Telepass: lancia servizio pay per use, punta a 20mln viaggiatori occasionali. Partnership con Cellularline per nuovo Grab&Go

Telepass lancia "Grab & Go", un prodotto pay per use per il telepedaggio, che si può acquistare a scaffale e non ha abbonamento. Cellularline supporterà l'azienda nella distribuzione del nuovo prodotto in Europa e, in particolare, in Italia, dove il gruppo conta di raggiungere oltre 1.000 punti vendita fisici, tra cui la gdo, l’elettronica di consumo, il travel retail e l’accessoristica moto. L'obiettivo è una "copertura capillare" sul territorio nazionale e oltre confine entro l’anno (si pensa al lancio del servizio in autunno), e fino a 6.000 punti a tendere.

“Abbiamo una missione al 2030: potenziare fortemente la penetrazione degli Obu per uso autostradale e urbano" spiega l'amministratore delegato e direttore generale di Telepass, Luca Luciani. "Con Grab&Go stiamo proponendo una rivoluzione i cui effetti moltiplicatori del mercato sono paragonabili a quanto accaduto nella telefonia mobile con l’introduzione delle sim ricaricabili, liberando i clienti dai costi fissi e limitando i pagamenti all’effettivo utilizzo del servizio”.

Oggi Telepass copre circa il 75% del valore del transato autostradale italiano e, solo in Italia, ci sono 9,6 milioni di dispositivi Telepass che consentono il pagamento automatico del pedaggio e l’accesso ad altri servizi per la mobilità urbana. Si stimano, tuttavia, altri 20 milioni di viaggiatori autostradali non ancora “convertiti” al telepedaggio: viaggiatori occasionali, stranieri in visita, lavoratori “fuori sede” che tornano nella casa d’origine poche volte l’anno.