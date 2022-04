Telepass, rincari dal primo luglio: 57 cents in più al mese. Azienda, prima volta dal lancio di Telepass Family nel 1997

Rincari in vista dal primo luglio per gli abbonamenti Telepass. L’azienda ha comunicato via mail questa mattina ai propri clienti una modifica unilaterale del contratto, «dettata dall’esigenza di aumentare - per la prima volta dal lancio del Telepass Family avvenuto nel 1997 - i canoni del Telepass Family e dell’Opzione Twin (se attiva)». L’incremento (su base mensile di 0,57 euro, Iva inclusa, per il Family, e di 0,28 euro, Iva inclusa, per il Twin comprensivo dell’Opzione Premium/ Assistenza Stradale Italia), viene spiegato nella comunicazione, «nasce in ragione del progressivo mutamento del contesto tecnologico, di mercato e organizzativo in cui opera Telepass». Chi non accetterà gli aumenti avrà facoltà di recedere dal contratto entro il 30 giugno 2022, con 6 mesi di tempo per restituire a Telepass il relativo dispositivo.