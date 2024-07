Telepass, si allarga il servizio Vignette Elettroniche all'estero: al via in Svizzera, Austria, Repubblica Ceca e Slovenia

“L’integrazione del servizio Vignette elettroniche punta a offrire valore aggiunto a tutti i nostri clienti che amano spostarsi in auto o in moto verso i Paesi vicini all’Italia, senza incorrere in ostacoli e barriere; il nuovo servizio si sposa perfettamente con la nostra visione di una mobilità sempre più integrata e di qualità, al servizio delle persone in movimento. Con il lancio del nuovo servizio puntiamo a rafforzare ulteriormente la presenza del Gruppo Telepass al di fuori dei confini nazionali: oggi interconnettiamo oltre 43.000 km di strade e autostrade in Europa, permettendo il pagamento del pedaggio sulla rete più estesa d’Europa. Il nostro obiettivo è quello di poter completare l’offerta internazionale del pagamento del pedaggio per i veicoli leggeri attraverso l’integrazione di questo innovativo servizio.” ha dichiarato Francesco Maria Cenci, Head of Italy & EU Tolling di Telepass.

Come funziona il Servizio Vignette elettroniche di Telepass. Il cliente Telepass apre l’App, accede alla sezione “Veicoli” e preme sui dettagli del proprio veicolo; a questo punto si possono selezionare le preferenze riguardo a Paese, durata e data di validità della Vignetta. Una volta confermato l’acquisto, il contrassegno elettronico sarà inviato via e-mail e visibile nell’apposita sezione dell’App. La Vignetta elettronica non va incollata, perché collegata alla targa, e non è necessario portare con sé una ricevuta, mentre chi transita su tratte con obbligo di Vignetta senza disporre dell’apposito contrassegno è soggetto a una multa secondo le disposizioni dei Paesi aderenti. Il costo della Vignetta elettronica è stabilito dalle concessionarie dei singoli Paesi e, una volta acquistata tramite l’App Telepass, sarà addebitato nel primo ciclo di fatturazione utile.