Tesla, 45mila auto vendute in Usa ad aprile, mese migliore del 2025

Cox Automotive stima che i prezzi dei nuovi veicoli elettrici ad aprile sono stati in media di 59.255 dollari, in aumento del 3,7% su base annua e dello 0,2% rispetto a marzo. Il prezzo medio di vendita dei veicoli elettrici di marzo e stato rivisto al ribasso a 59.132 dollari. Secondo gli analisti, gli incentivi per i veicoli elettrici sono diminuiti per il secondo mese consecutivo ad aprile, scendendo all'11,6% del prezzo medio di transazione. Gli incentivi per i veicoli elettrici avevano raggiunto il picco a novembre 2024, al 13,9%.

A maggio, Tesla, leader di mercato, ha venduto oltre 45.000 veicoli elettrici, finora il mese migliore del 2025 per il marchio, grazie soprattutto alle vendite della rinnovata Model Y. Il prezzo medio di vendita di Tesla e aumentato su base mensile e annuale ad aprile, raggiungendo i 56.120 dollari, nonostante il Cybertruck, il prodotto piu venduto con transazioni superiori ai 100.000 dollari, abbia registrato un prezzo di 89.247 dollari. Le vendite del Cybertruck sono scese sotto le 2.000 unita per la prima volta in un anno. In generale, le vendite di veicoli elettrici nuovi sono diminuite di quasi il 6% su base mensile, secondo le stime iniziali di Cox Automotive, mentre considerando l'intero 2025 sono aumentate del 5,4%.