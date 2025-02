Tesla, a gennaio in Cina vendite in calo dell'11,5%. Consegne Model 3 e Model Y diminuite del 32,6% rispetto a dicembre

PER MARCA

Nello scorso mese di gennaio le vendite delle auto a marchio Tesla in Cina sono diminuite dell'11,5% annuo a 63.238 unità. Lo ha reso noto la China Passenger Car Association. In particolare le consegne di veicoli Model 3 e Model Y fabbricati in Cina sono diminuite del 32,6% rispetto a dicembre. La rivale cinese BYD, con le sue serie Dynasty e Ocean di veicoli elettrici e ibridi plug-in, ha venduto 296.446 veicoli passeggeri il mese scorso, con un aumento del 47,5% sull’anno, ma con un calo del 41,8% rispetto al mese precedente.