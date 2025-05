Tesla accelera in Usa ad aprile, +3,7% quota mercato grazie a nuova Model Y. Bene anche GM: +2%

PER MARCA

Tesla rialza la testa negli Stati Uniti e procede in controtendenza rispetto all'andamento generale del mercato delle auto elettriche. Secondo l'ultimo report di Cox Automotive, le immatricolazioni di nuovi veicoli sono diminuite del 5,9% su base mensile, attestandosi a 100.495 unità, sebbene la quota di mercato sia leggermente aumentata al 6,9%. Su base annua, il volume delle vendite di veicoli elettrici è diminuito del 5,6%. Ma mentre la maggior parte dei marchi auto ha registrato un calo dei volumi in Usa su base mensile, General Motors, Tesla e Nissan hanno registrato una crescita. In particolare, la quota di mercato di Tesla è rimasta al di sotto del 50%, ma è aumentata del 3,7% ad aprile, trainata dal successo della Model Y, che ha venduto 25.231 unità e ha mantenuto una quota di mercato del 25,1%.

Anche i modelli GM hanno avuto un mese positivo, raggiungendo una quota di mercato combinata del 14,4%, con un aumento di 2 punti percentuali rispetto al periodo precedente. «L'incertezza del mercato e i dazi, tuttavia, continueranno a influenzare le vendite di veicoli elettrici in futuro - spiega Cox Automotive -. Un recente sondaggio tra i consumatori indica che quasi la metà degli intervistati ritiene che i dazi avranno un impatto significativo sulla loro decisione di acquistare un veicolo elettrico».