Tesla apre la sua rete di ricarica “supercharger” anche in Usa. Disponibile per altri brand dal 2024

NEW YORK - La rete di stazioni di ricarica di Tesla negli Stati Uniti sarà disponibile per altri marchi di veicoli elettrici entro la fine del 2024, grazie agli accordi tra la Casa Bianca ed Elon Musk. Tesla ha accettato di aprire almeno 7.500 stazioni alle auto elettriche di altri produttori, secondo un documento governativo che illustra gli sforzi per installare circa 500mila stazioni di ricarica in piu entro il 2030. Attualmente, i proprietari di Tesla possono acquistare adattatori per ricaricare le loro auto presso le stazioni di altri marchi, ma non e cosi per i conducenti di altri veicoli elettrici.

La rete di «supercharger» di Tesla e uno dei motivi per cui l’azienda automobilistica e in vantaggio. Dal suo arrivo alla Casa Bianca, Joe Biden ha avviato diverse misure per favorire la crescita delle auto elettriche, come i 7,5 miliardi di dollari stanziati per la costruzione di stazioni di ricarica nel 2021. La decisione di Tesla di consentire ad altri marchi di utilizzare le sue stazioni di ricarica con adattatori consentira all’azienda di Elon Musk di beneficiare delle sovvenzioni statunitensi.