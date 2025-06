Tesla, agenzie declassano rating: per analisti troppe incertezze anche su Robotaxi

Gli effetti della faida Musk-Trump si fanno sentire su Tesla. Gli analisti di Baird Equity e Argus Research hanno rivisto le loro posizioni sulla compagnia di auto elettriche e batterie proprio in relazione alle «incertezze a breve termine» e alle «enormi aspettative» per il lancio del suo Robotaxi atteso questa settimana. La prima societa di consulenza ha declassato il rating da 'outperform' a 'neutrale' mentre la seconda ha ridotto le raccomandazioni da 'buy' a 'hold'.

Gli analisti di Baird hanno osservato in particolare che le azioni Tesla sono salite del 33% dai minimi del 2025 toccati l'8 aprile, a seguito di una performance deludente nel primo trimestre. Tuttavia, sebbene si mantenga un certo entusiasmo dei mercati in vista del lancio del servizio di Robotaxi, previsto per il 12 giugno ad Austin, in Texas, vengono considerate sovrastimate le previsioni di «centinaia di migliaia» di Robotaxi in servizi entro la seconda meta del 2026. Gli analisti di Baird ne prevedono al massimo 6mila.