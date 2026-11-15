Tesla apre le vendite del Cybercab a guida autonoma: l'utilizzo è solo a titolo personale

Tesla apre le vendite del Cybercab a «clienti selezionati» che potranno acquistare il veicolo a guida autonoma per uso personale. Il mezzo, dotato di due posti e privo di volante e pedali, è stato presentato nell'ottobre 2024 ed è già in uso in alcune città statunitensi nell'ambito del servizio «Robotaxi» di Tesla. «Alcuni clienti selezionati sono stati invitati ad acquistare il Cybercab per uso personale», ha scritto la casa automobilistica su X. Un'immagine allegata al post indicava un prezzo d'acquisto stimato di 29.990 dollari, tasse escluse, con una data di consegna prevista per dicembre. Per il veicolo sono inoltre richiesti un «abbonamento all'autonomia» di 299 dollari al mese e un deposito non rimborsabile di 1.000 dollari.

L'anno scorso Tesla ha introdotto le sue auto a guida autonoma ad Austin, utilizzando i Suv Model Y; il servizio Robotaxi si è poi gradualmente esteso ad altre città in Texas, Florida e California. Tuttavia, le leggi statali impongono in molti casi la presenza di un supervisore o di un conducente umano, pronto a prendere il controllo del veicolo qualora fosse necessario. A settembre, le autorità statunitensi preposte alla sicurezza stradale hanno avviato un'indagine sul Cybercab, chiedendo chiarimenti su come Tesla abbia stabilito che un veicolo privo di volante, pedali e specchietti sia conforme alle norme federali sulla sicurezza. Tesla ha sottolineato la sicurezza del veicolo e la sua facilità d'uso per le persone con disabilità, dichiarando che il Cybercab mira a «democratizzare il trasporto pulito per tutti».