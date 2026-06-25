Tesla assumerà altri 1.000 dipendenti nello stabilimento tedesco di Berlino

Il costruttore statunitense di auto elettriche Tesla intende aumentare ulteriormente la produzione nello stabilimento di Gruenheide, vicino a Berlino, in Germania. L'azienda ha comunicato che assumerà altri 1.000 dipendenti e che, a partire da ottobre, porterà la produzione a 7.500 veicoli alla settimana. Già ad aprile Tesla aveva annunciato l'assunzione di 1.000 nuovi dipendenti.