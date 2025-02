Tesla avvia la produzione dell'impianto Megapack a Shanghai. È il primo del suo genere costruita da Musk fuori dagli Usa

Tesla ha tenuto questa mattina la cerimonia per l'avvio ufficiale della produzione del suo impianto di accumulo di energia Megapack nella Lingang New Area di Shanghai, accanto alla struttura dove assemblea le sue e-car. Lo riferiscono i media statali cinesi, ricordando che la Megafactory è la prima del suo genere costruita dalla compagnia di Elon Musk al di fuori degli Stati Uniti. Mike Snyder, vicepresidente Energy and Charging di Tesla, ha affermato che l'iniziativa «dovrebbe aumentare la produzione in questo trimestre», aiutando il gruppo a espandersi in più mercati.

La costruzione della Megafactory è iniziata a maggio del 2024 e ha richiesto solo sette mesi per il suo completamento, meno del tempo impiegato nel 2019 per realizzare la Gigafactory Tesla di Shanghai. La fabbrica di accumulo di energia copre un'area di 200.000 metri quadrati, pari alle dimensioni di 30 campi da calcio: inizialmente prevede di produrre 10.000 unità Megapack all'anno, con capacità di stoccaggio di quasi 40 GWh. Entro la fine del 2025, grazie alla Megafactory di Shanghai, Tesla avrà una capacità di installazione di stoccaggio energetico che raggiungerà almeno il 50 percento di crescita annua.