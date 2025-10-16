Tesla, l'azienda chiede alla Corte Suprema il ripristino del maxi-stipendio da 56 mld a Musk

Tesla sollecita la Corte Suprema del Delaware a ripristinare il pacchetto retributivo da 56 miliardi di dollari all'ad Elon Musk, sostenendo che gli azionisti lo avevano già approvato in una delle votazioni più trasparenti della storia. Il ricorso del colosso delle auto elettriche fa seguito ad una sentenza dello scorso gennaio che ha annullato il maxi 'stipendio', citando la parzialità del Cda e l'inadeguata informativa agli investitori.

L'esito della controversia potrebbe ridefinire la reputazione del Delaware, noto paradiso fiscale Usa, come centro aziendale soprattutto ora che aziende come Tesla e Dropbox si stanno trasferendo in Texas o in Nevada a causa della percezione di ostilità giudiziaria nei confronti dei dirigenti. Musk, che non ha partecipato all'udienza, potrebbe comunque ricevere 25 miliardi di dollari nell'ambito di un piano sostitutivo di riserva se la Corte confermasse la sentenza del 2024.