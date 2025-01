Tesla e Bmw ricorrono contro dazi Ue su import auto EV dalla Cina. Si affiancano a ricorso di Saic, Geely e BYD

Le case automobilistiche Tesla, BMW e tre case automobilistiche cinesi SAIC, Geely e BYD hanno presentato ricorso alla Corte di giustizia europea per contestare i sovrapprezzi doganali europei sulle importazioni di auto elettriche prodotte in Cina. Lo ha affermato la Commissione europea. Dalla fine di ottobre, la Commissione applica una sovrattassa fino al 35% sulle auto a batteria prodotte in Cina, oltre alla tassa del 10% già in vigore. La Cina ha presentato ricorso all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) contro questa decisione, che considera «protezionistica».

L'obiettivo dichiarato dell'UE è quello di ripristinare condizioni di concorrenza leale con i produttori che accusa di trarre vantaggio dai sussidi statali cinesi. L'obiettivo è difendere l'industria automobilistica europea e i suoi 14 milioni di posti di lavoro da pratiche ritenute ingiuste da una lunga indagine della Commissione. I reclami dei cinque produttori sono stati depositati la scorsa settimana presso il Tribunale dell'UE. Sono visibili sul sito web dell'istituto con sede in Lussemburgo, che non ne specifica il motivo e non fornisce altri dettagli. Ma il portavoce della Commissione per il commercio, Olof Gill, ha confermato all'AFP che le lamentele riguardavano la contestazione dei nuovi dazi dell'UE.

I dazi europei sono arrivati sulla scia di misure statunitensi piu radicali, che hanno imposto dazi doganali del 100% su tutte le auto elettriche importate dalla Cina. Sono state respinte dalla lobby automobilistica tedesca (VDA), che ha accusato l'UE di rischiare un «conflitto commerciale» con la Cina. Le principali case automobilistiche del Paese, tra cui BMW, hanno una forte presenza in Cina, dove producono alcuni modelli, anche per il mercato europeo. Il produttore americano Tesla produce la famosa berlina Model 3 nel suo stabilimento di Shanghai e la esporta in Europa.

L'importo delle maggiorazioni europee varia da produttore a produttore, a seconda del livello stimato dei sussidi ricevuti. Esse ammontano al 7,8% per i veicoli Tesla prodotti a Shanghai, al 17% per BYD, al 18,8% per Geely e al 35,3% per SAIC. Gli altri gruppi che hanno collaborato all'indagine europea sono stati soggetti a sovrapprezzi del 20,7%, rispetto al 35,3% di quelli che non hanno collaborato. Secondo i dati dell'esecutivo dell'UE, la quota di mercato delle auto elettriche cinesi nell'UE è aumentata vertiginosamente, passando da meno del 2% nel 2020 a oltre il 14% nel secondo trimestre dell'anno scorso.