Tesla: board deluso da Elon Musk, per il Wall Street Journal avviata ricerca del nuovo Ceo

Con il titolo di Tesla in forte calo e alcuni investitori "irritati" per i risultati del gruppo dell'auto elettrica e per l'apparente "disinteresse" di Elon Musk per la società che ha fondato a vantaggio della Casa Bianca, il Board del colosso delle auto elettriche è corso ai ripari e ha cominciato a cercare un possibile nuovo amministratore delegato. Lo riferisce in esclusiva il Wall Street Journal, secondo cui il Board ha contattato, nel massimo riserbo, varie società specializzate per avviare un processo formale per trovare un successore per Musk, che guida la società da quasi 20 anni anche se nel 2018 ha lasciato la poltrona di presidente del Cda.

Secondo il quotidiano finanziario le tensioni all'interno dell'azienda sono in aumento da tempo, alla luce del calo delle vendite, dei conti deludenti (nel primo trimestre 2025, le vendite sono calate del 9% su base annua a 19,33 miliardi di dollari e l’utile netto si è ridotto del 71% a 409 milioni) e dalla percezione che Musk stia dedicando più tempo alla politica (sebbene la sua esperienza al Dipartimento per l’efficienza governativa sembri volgere al termine) e meno alla guida strategica dell’azienda.

Così, dopo l'ultima trimestrale, il Cda ha chiesto a Musk di dedicare più tempo all'azienda e di dichiararlo pubblicamente, cosa che il Ceo ha fatto. Questo però non sembra avere placato gli animi: il Wsj riferisce che il Board è andato avanti nella selezione di una società specializzata per la selezione di top manager e ne avrebbe individuata una. Va detto che il processo è ancora all'inizio e non è chiaro se effettivamente si arriverà a un piano di successione o a un passaggio di consegne. Tra l'altro non è neppure chiaro se Musk, che fa parte del Board, fosse a conoscenza delle mosse del Cda. Trump, parlando ieri dalla Casa Bianca, ha ringraziato Musk per il suo impegno e gli ha detto che potrà restare al suo fianco "finché lo vorrà", ma ha anche detto di ritenere che "voglia tornare a casa dalle sue macchine".

Dopo la vittoria di Trump, a novembre scorso, le azioni di Tesla hanno registrato un'impennata, a dimostrazione dell'ottimismo che i legami stretti di Musk con il presidente avrebbero portato benefici alle sue aziende. Il valore di mercato di Tesla ha raggiunto il massimo storico di 1.500 miliardi di dollari a dicembre, ma da allora l'entusiamo è scemato e il valore del gruppo delle auto elettriche è sceso a circa 900 miliardi.