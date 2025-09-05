Tesla, cda propone compenso a Musk di 1.000 mld di dollari per impegno decennale

Il cda di Tesla ha proposto un nuovo pacchetto retributivo per l'ad Elon Musk del valore di 1.000 miliardi di dollari nel prossimo decennio, se raggiungerà una serie di obiettivi ambiziosi. Lo scrive il Financial Times. Musk non riceverà alcuno stipendio o bonus secondo il piano, ma ritirerà le azioni a rate, sbloccate dall'aumento del valore di mercato di Tesla, ma dovrà aumentare enormemente gli utili e vendere milioni di auto, robotaxi e robot dotati di IA. "Fidelizzare e incentivare Elon è fondamentale affinché Tesla diventi l'azienda più preziosa della storia", ha dichiarato la presidente Robyn Denholm agli investitori.

Il pacchetto è "progettato per allineare uno straordinario valore azionario a lungo termine con incentivi che favoriranno le massime prestazioni del nostro leader visionario". Il cda ritiene che gli incentivi di Musk siano in linea con gli interessi degli investitori e non riceverà nulla se la crescita di Tesla dovesse bloccarsi. Musk dovrebbe aumentare la capitalizzazione di mercato da 1,09 a 8,5 trilioni di dollari, vendere altri 12 milioni di veicoli elettrici; gestire 1 milione di auto nella rete Robotaxi; vendere 1 milione di robot AI e aumentare gli utili rettificati di 24 volte a 400 miliardi di dollari.