Tesla, conti in linea nel primo trimestre ma margini crollati (dal 19% all’11%) con la guerra dei prezzi. Titolo -8%, Musk se la prende con la FED

Il titolo di Tesla perde l’8% nel premercato, dopo una trimestrale in linea con le attese, a causa soprattutto di un deludente dato sui margini di profitto. L’amministratore delegato, Elon Musk, ha poi dato agli azionisti una previsione cupa sull’economia statunitense, affermando di prevedere un «clima tempestoso». «Ogni volta che la Federal Reserve alza i tassi d’interesse, questo equivale a un aumento del prezzo di un’automobile», ha detto. Nel primo trimestre dell’anno, l’utile per azione è stato di 85 centesimi, come previsto dal consensus, su ricavi di 23,33 miliardi di dollari, con le stime a 23,21 miliardi. L’utile netto è stato di 2,51 miliardi, in calo del 24% rispetto a un anno prima, con un utile Gaap di 0,73 dollari, in calo del 23%. A provocare il calo degli utili sono stati gli sconti ai prezzi delle macchine, applicati da Tesla più volte nel corso del trimestre. Il margine operativo, una misura della redditività, è crollato dal 19,2% all’11,4%, rimanendo comunque tra i migliori del settore auto.

Il margine lordo è stato del 19,3%, contro stime per il 21,2%, in calo di 977 punti base dal 29,1% di un anno prima. I ricavi dell’automotive, il settore principale di Tesla, sono stati di 19,96 miliardi, in rialzo del 18% rispetto a un anno prima. I ricavi del settore energetico sono aumentati del 148% a 1,53 miliardi di dollari, per ricavi totali in aumento del 24%. Il flusso di cassa disponibile era di 441 milioni di dollari, contro i 3,24 miliardi del consensus. Nel trimestre, Tesla ha consegnato 422.875 veicoli, un dato record, in rialzo del 36% rispetto a un anno prima. Il titolo di Tesla, dopo un 2022 difficile, sta guadagnando quasi il 50% dall’inizio dell’anno.