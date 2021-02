Tesla: continua il calo a Wall Street (-9%), Musk perde 15 miliardi. Pesa tweet su prezzo alto Bitcoin che affonda criptovaluta

NEW YORK - Tesla in calo a Wall Street nelle contrattazioni che precedono l’apertura del mercato. I titoli del colosso delle auto elettriche perdono il 9% e scendono sotto il livello di prezzo con cui Tesla è entrata nello S&P 500. Il calo si va ad aggiungere a quello di lunedì dell’8,6% negli scambi regolari, con il quale Musk ha perso 15 miliardi di dollari. Il calo è in parte legato a Elon Musk che twittando come a suo avviso i prezzi dei Bitcoin sono troppo alti innesca un calo della criptovaluta e di Tesla, che ha annunciato due settimane fa di aver aggiunto 1,5 miliardi di dollari di Bitcoin nel suo bilancio.