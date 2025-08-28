Tesla, continua il calo delle vendite in Europa (-40%), per cinese Byd è boom (+225%)

Luglio è stato ancora un mese di forte calo per le vendite di Tesla in Europa, quando i produttori cinesi hanno fatto registrare una decisa crescita, in particolare Byd. Secondo i dati Acea, a luglio in Europa (Eu+Efta+Uk) la casa automobilistica che fa capo a Elon Musk ha immatricolato 8.837 unità (-40,2%), con quota di mercato scesa allo 0,8% dall'1,4%. Nel periodo gennaio-luglio, le immatricolazioni di Tesla sono state 119.013, in calo del 33,6% su anno, con quota scesa all'1,5% dal 2,3%.

Per quanto riguarda i marchi cinesi, Saic Motors ha registrato in Europa a luglio 23.316 immatricolazioni (+13,1%), con quota salita al 2,1% dal 2%. Nei 7 mesi, Saic Motors ha immatricolato 176.415 unità (+17,8%) con quota salita al 2,2% dall'1,9%. Boom di vendite per Byd: nel mese di luglio +225,3% a 13.503 unità (quota all'1,2% dallo 0,4%), da inizio anno +290,6% a 84.416 unità (quota all'1,1% dallo 0,3%).

Dinamiche analoghe si sono registrate anche nella sola Unione europea. Tesla a luglio ha immatricolato 6.600 auto, in calo del 42,4% rispetto allo stesso mese del 2024, con quota scesa allo 0,7% dall'1,3%. Nei 7 mesi, le immatricolazioni di Tesla in Ue sono state 77.446, in calo del 43,5% su anno, con quota scesa all'1,2% dal 2,1%.

In merito ai marchi cinesi, Saic Motors in Ue a luglio ha immatricolato 16.695 auto (+17,3%), con quota salita all'1,8% dall'1,7%. Nei 7 mesi le immatricolazioni sono state 123.790 (+30,8%), con quota all'1,9% dall'1,4%. Per quanto riguarda, infine, Byd: a luglio in Ue ha immatricolato 9.698 auto (+206,4%), con quota all'1,1% dallo 0,4%, quando nei 7 mesi ha registrato 58.434 unità (+251,3%) e quota allo 0,9% dallo 0,3%.