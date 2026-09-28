Tesla continua l'addestramento dei robot Optimus per sostituire i lavoratori in fabbrica. Operai in agitazione

Nei capannoni dove prendono forma le berline Model S, il futuro della manifattura si scontra con la necessità degli operai di non farsi sopraffare dagli automi. Tesla ha ingranato la marcia sull'umanoide Optimus, che presto potrebbe sostituire del tutto l'uomo nella catena di produzione dei veicoli elettrici. Nessuna previsione catastrofista ma il concretizzarsi di quanto il colosso americano aveva annunciato a inizio anno, la partenza di un progetto pilota per far indossare agli operai tute speciali dotate di sensori di movimento, per insegnare ai robot a lavorare come loro. Un report del sito The Information spiega che negli stabilimenti dove l'iniziativa era in atto, il malcontento ha raggiunto punte talmente elevate da spingere la stessa Tesla a rallentare l'attività di addestramento, dividendo il personale addetto al training degli automi da quello effettivamente impegnato nelle mansioni manuali. L'azienda ha dovuto persino assumere lavoratori dedicati all'allenamento dei robot Optimus, visto che gli operai a cui era stato chiesto di indossare le tute con i sensori hanno rifiutato qualsiasi coinvolgimento.

«L'attrito in Tesla non è resistenza al progresso», spiega all'Ansa Alessia Canfarini, vice presidente con delega al capitale umano e all'evoluzione della professione di Assoconsult, «ma la frattura di un patto di fiducia: l'errore organizzativo è usare le persone per programmare la propria obsolescenza. La vera frontiera dell'innovazione non è la sostituzione totale, ma la riprogettazione dei flussi di lavoro basata sulle cosiddette 'fusion skill', dove il talento umano e l'automa co-evolvono per amplificarsi a vicenda. Se la tecnologia non ci solleva dal logorio per elevare le competenze ma mira solo ad azzerare la nostra presenza, smette di produrre futuro e genera solo rigetto». Quanto registrato in Tesla è il sintomo di una transizione che sta contagiando l'intero panorama industriale. Lontano dal clamore dei proclami di Musk, altri colossi della manifattura stanno inserendo gli automi direttamente nel vivo della produzione. Nello stabilimento Bmw di Spartanburg ad esempio, i robot umanoidi sviluppati da Figure lavorano già all'inserimento di lamiere e componenti complessi, mentre Mercedes-Benz ha affidato ai modelli Apollo di Apptronik il trasporto dei kit di assemblaggio tra le postazioni.

Fuori dall'auto, nei magazzini di Amazon, il bipede Digit di Agility Robotics solleva e sposta carichi, rilevando le mansioni a più alto tasso di logorio fisico per gli operatori. La scelta della forma antropomorfa risponde a un preciso calcolo economico: non costringere le aziende a fermare le linee per abbattere muri, allargare corridoi o installare costose gabbie di sicurezza. Costruiti per muoversi negli spazi dell'uomo, gli umanoidi salgono scale, attraversano strettoie e affiancano gli operai nelle stesse postazioni ergonomiche. «Il punto non è se il robot saprà fare il nostro lavoro, ma se le aziende sapranno costruire con le persone il lavoro che verrà", conclude Canfarini. «Lo scenario migliore sarà quello in cui si vedrà realizzata la 'co-intelligenza', una fabbrica dove uomini e macchine lavorano fianco a fianco verso un nuovo modello produttivo. A prova di futuro».