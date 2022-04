Tesla crolla a Wall Street: in calo del 10,3%. L’attenzione di Musk per Twitter preoccupa gli analisti

NEW YORK - L’acquisto di Twitter (-3,3%) da parte di Elon Musk innervosisce gli investitori, che procedono con la vendita dei titoli di Tesla, ora in calo del 10,3% a 895 dollari. Cede in Borsa anche Twitter dopo l’offerta del miliardario Elon Musk di acquisirla per 54,20 dollari per azione con un premio del 38% sulla quotazione del primo aprile e la risposta positiva del Cda. Dopo i rialzi di ieri, che hanno portato Twitter a guadagnare oltre il 5% toccando i 51,70 dollari per azione, oggi il titolo scambia attorno ai 50 dollari dopo aver aperto in calo. Musk ha annunciato che il titolo sarà delistato e sborserà circa 44 miliardi di dollari. L’operazione dovrebbe essere portata avanti attraverso due prestiti targati Morgan Stanley e di altri istituti bancari per 25,5 miliardi di dollari, mentre altri 21 miliardi dovrebbero essere garantiti da lui stesso. Ma sulle modalità esatte dell’operazione fino ad esso non sono emersi particolari precisi. L’obiettivo dichiarato di Musk è di fare di Twitter una piattaforma per garantire la libertà di parola, ma gli analisti si interrogano sulla portata dell’operazione e su riflessi che potrebbero esserci per Tesla.

Con il miliardario impegnato in questa nuova avventura, le attenzioni per la casa automobilistica potrebbero ridursi in un momento in cui il livello e la competizione nella sfida per il mercato dell’auto elettrica si stanno alzando sempre più. E a Wall Street il titolo dopo aver lasciato sul campo ieri lo 0,7% cede anche oggi con perdite che sono arrivate a superare l’8%. Nel frattempo S&P Global Ratings ha annunciato di avere posto il rating di Twitter (attualmente a BB+) in CreditWatch negativo a seguito dell’accordo di acquisizione. «l’accordo - si ricorda - «sarà finanziato con una combinazione di debito e azioni e prevediamo che la leva finanziaria di Twitter aumenterà notevolmente al di sopra della soglia di downgrade» prevista dall’agenzia per il rating ‘BB+’. S&P si aspetta di concludere il posizionamento in CreditWatch, che potrebbe risultare in un downgrade di diverse livelli sia della società che del suo debito, una volta che l’acquisizione proposta sarà conclusa e sarà possibile valutare la struttura patrimoniale, la strategia operativa e la governance della società come entità privata.