Tesla crolla a Wall Street con il lancio del partito di Elon Musk: -7%

Il titolo di Tesla cede il 7% nel premercato, dopo che il Ceo, Elon Musk, ha annunciato l'intenzione di formare un nuovo partito politico. Musk ha dichiarato, durante il fine settimana, che il partito si chiamerà "America Party" e che potrebbe concentrarsi "su soli 2 o 3 seggi al Senato e 8-10 distretti della Camera", perché potrebbe essere "sufficiente per fungere da voto decisivo su leggi controverse, garantendo che servano la vera volontà del popolo".

All'inizio di quest'anno, Musk faceva parte del cosiddetto dipartimento per l'Efficienza del governo e ha collaborato a stretto contatto con il presidente Donald Trump; a maggio, Musk ha lasciato il dipartimento per tornare a concentrarsi su Tesla. Nelle ultime settimane, le sue critiche alla legge di bilancio di Trump lo hanno fatto litigare più volte, sui social, con il presidente. "Il fatto che Musk si stia immergendo sempre di più nella politica e ora stia cercando di sfidare l'establishment di Washington è esattamente la direzione opposta a quella che gli investitori/azionisti di Tesla vorrebbero che prendesse in questo periodo cruciale per la storia di Tesla", ha scritto in una nota Dan Ives, responsabile globale della ricerca tecnologica di Wedbush Securities, secondo quanto riportato dalla Cnbc. Trump ha definito "ridicola" la decisione di Musk di fondare un partito politico.