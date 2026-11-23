Tesla inaugura ufficialmente la vendita dei suoi veicoli elettrici in Argentina. Il lancio è stato celebrato con un evento nello storico quartiere de La Boca, a Buenos Aires, alla presenza del presidente Javier Milei e con la partecipazione del fondatore Elon Musk in videocollegamento dal suo aereo privato.

Sul palco, il capo dello Stato argentino ha posato accanto a un Cybertruck personalizzato con l'immagine di un leone, definendo l'imprenditore sudafricano un «benefattore dell'umanità». Nel suo intervento, Milei ha colto l'occasione per attaccare le politiche protezionistiche del passato: «Ci siamo chiusi al mondo e abbiamo visto passare il progresso da fuori». Il presidente ha inoltre rivendicato l'abolizione dell'imposta Pais e dei tributi interni sulle automobili, sottolineando come la liberalizzazione del settore stia già dando frutti: «La concorrenza ordina, favorisce l'innovazione e abbassa i prezzi», ha dichiarato, ricordando che tra novembre 2023 e giugno 2026 il costo reale delle vetture nuove nel Paese è sceso del 26%.

Dal canto suo, Musk ha rivolto un breve saluto ai presenti — «È una gioia condividere Tesla con voi e stabilirci lì, speriamo vi piacciano le nostre auto» — prima che alcuni problemi tecnici causassero esitazioni nell'audio e l'interruzione improvvisa del collegamento.

Con questa mossa, l'Argentina si aggiunge a Cile, Colombia e Uruguay nella rete sudamericana del colosso statunitense. Il listino locale prevede tre allestimenti della berlina Model 3 e due del SUV Model Y, con prezzi che oscillano tra i 40.990 e i 54.590 dollari, a cui si affianca l'abbonamento al sistema di guida semi-autonoma (proposto a 119 dollari al mese, attualmente in attesa di omologazione).

L'arrivo di Tesla — preceduto a giugno da una lettera d'intenti con la compagnia energetica statale Ypf per lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica — si inserisce in un mercato dell'auto elettrica in rapida espansione. A trainare il settore è l'introduzione di una quota di importazione esente da dazi fino a 50.000 veicoli elettrici e ibridi l'anno, una misura che ha già favorito l'avanzata dei produttori cinesi come BYD, passati dal 2% di quota di mercato a fine 2025 al 10% registrato lo scorso agosto.