Tesla dice addio a Model X e Model S, Elon Musk: «Stop alla produzione, ora spazio a robot umanoidi»

Tesla interromperà la produzione dei modelli più grandi di auto elettriche, la Model S e la Model X, per liberare capacità produttiva e fare spazio alla produzione di robot umanoidi, gli Optimus. I proprietari dei veicoli, ha dichiarato Elon Musk durante una conference call con gli analisti, continueranno a ricevere supporto tecnico per tutta la durata di vita delle loro auto, ma la produzione dei due modelli sarà gradualmente interrotta nel prossimo trimestre. Lanciata nel 2012, la Model S è stata la prima vettura Tesla tutta sviluppata internamente all'azienda e ha contribuito a consolidare la reputazione del brand di auto elettriche offrendo autonomia, velocità e un design competitivi rispetto alle tradizionali auto a benzina.

La Model X, nota per le sue portiere ad ali di falco, è seguita nel 2015. Più recentemente, veicoli come la Model 3 e la Model Y hanno dominato il business di Tesla, rappresentando quasi il 97% delle consegne lo scorso anno. Le linee di produzione esistenti dedicate a Model S e Model X verranno utilizzate per realizzare i robot Optimus che Musk punta a mettere sul mercato entro la fine del prossimo anno. Inoltre, Tesla punta ad avviare quest'anno la produzione di robotaxi completamente autonomi, i Cybercab, che non avranno né volante né pedali.