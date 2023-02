Tesla, dipartimento giustizia Usa indaga su Autopilot. E il titolo guadagna il 3,7%

NEW YORK - Il Dipartimento di Giustizia sta indagando sull’Autopilot di e sulla funzione Full Self-Driving di Tesla. Le autorità, afferma il colosso delle auto elettriche, hanno richiesto documenti in merito alle due funzionalità. Prosegue la corsa di Tesla sul NASDAQ. Oggi, il titolo guadagna il 3,7%, dando seguito al guadagno di circa il 33% della scorsa settimana; ieri, invece, aveva chiuso in calo. Oggi, la società di auto elettriche, intanto, ha comunicato di aver ricevuto dal Dipartimento di Giustizia una richiesta di informazioni sul suo sistema di auto a guida autonoma. « Tesla ha ricevuto richieste dal Dipartimento di Giustizia per documenti relativi al pilota automatico e alle funzionalità del Full Self-Driving», si legge in un comunicato, dove viene chiarito che «nessuna indagine in corso delle agenzie governative ha concluso che si siano verificati illeciti».