Tesla e SpaceX verso una fusione storica: annuncio possibile già a dicembre

Elon Musk accelera sul progetto più ambizioso della sua carriera industriale. Secondo fonti vicine al dossier citate da Bloomberg, SpaceX e Tesla stanno compiendo progressi concreti nelle trattative per una fusione aziendale che, se portata a termine, diventerebbe la più grande operazione della storia. L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare già a dicembre, una tempistica aggressiva che riflette il noto approccio rapido di Musk nelle manovre societarie, sebbene sia stato discusso anche uno scenario in cui la comunicazione slitterebbe all’inizio del 2027.

Un colosso da oltre 3.400 miliardi di dollari. Sulla base delle attuali valutazioni di mercato — oltre 1.900 miliardi di dollari per SpaceX e circa 1.500 miliardi per Tesla — l'aggregazione darebbe vita a un conglomerato da oltre 3.400 miliardi di dollari. I rispettivi consigli di amministrazione (che già a ottobre avevano istituito comitati speciali di amministratori indipendenti per esaminare l'operazione senza conflitti di interesse) e i consulenti finanziari sono attualmente al lavoro per definire i termini dell'accordo, il rapporto di concambio per gli azionisti e la struttura di governance della nuova entità.

La logica industriale: AI, spazio e robotica sotto lo stesso tetto. Per gli operatori di Wall Street l'operazione rappresenterebbe un vero colpo da maestro. L’obiettivo strategico alla base dell'unificazione è riunire sotto un'unica struttura veicoli elettrici, sistemi di accumulo energetico, razzi e satelliti. Il filo conduttore è l'ambizione condivisa di sfruttare l'intelligenza artificiale su scala globale e orbitale, creando sinergie dirette tra le auto a guida autonoma, i robot umanoidi Optimus e le infrastrutture spaziali (inclusa la rete Starlink e i progetti congiunti sui semiconduttori in Texas).

I nodi da sciogliere: il dossier Cina e il Congresso USA. Nonostante l'accelerazione, il percorso verso il closing presenta ostacoli significativi che lo stesso Musk aveva in passato definito complessi:

L'isolamento delle attività in Cina: Le aziende dovranno trovare una soluzione per separare o isolare (ring-fencing) il business produttivo e commerciale di Tesla in Cina, così da evitare conflitti con i contratti strategici di difesa e sicurezza nazionale che SpaceX detiene con il governo degli Stati Uniti e il Pentagono.

Il clima politico a Washington: L'operazione si preannuncia come un banco di prova cruciale dopo le elezioni di metà mandato. I Democratici, che a gennaio assumeranno il controllo del Congresso, hanno già promesso di avviare indagini e verifiche approfondite sulle attività commerciali e politiche di Musk.

Il voto degli azionisti: Lo statuto di Tesla richiede l'approvazione della maggioranza di tutte le azioni in circolazione (e non solo dei votanti presenti), rendendo necessario un ampio consenso da parte degli investitori retail e istituzionali in un'assemblea straordinaria dedicata.

La reazione dei mercati. La notizia ha subito catalizzato l'attenzione degli investitori a Wall Street. Dopo la diffusione delle indiscrezioni di Bloomberg, il titolo Tesla ha chiuso la seduta di ieri in rialzo dell'1,7%, proseguendo oggi nel premercato con un ulteriore guadagno dello 0,7%. Andamento positivo anche per SpaceX, che ha registrato un +0,14% nella sessione precedente e avanza dello 0,50% nelle contrattazioni premarket.