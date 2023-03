Tesla, Elon Musk torna il più ricco del mondo con la ripresa del titolo in borsa. Ieri è cresciuto del 5,46%

NEW YORK - Prosegue la corsa del titolo di Tesla nel 2023, consentendo al suo amministratore delegato Elon Musk di riprendere il titolo di persona più ricca del mondo. Ieri, il titolo è cresciuto del 5,46% e nel premercato viaggia in rialzo del 2%. Nell’ultimo mese, il titolo ha guadagnato quasi il 20%; dall’inizio dell’anno, addirittura il 68,5%. Rispetto al minimo intraday del 6 gennaio, è in rialzo del 100%. Rispetto a un anno fa, però, resta in ribasso del 28%, a causa del crollo subito con il processo di acquisizione di Twitter da parte di Musk.

Ieri, a spingere il titolo è stata la notizia che l’impianto della società di auto elettriche in Germania ha raggiunto, prima del previsto, il traguardo di un tasso di produzione di 4.000 auto alla settimana. Alla fine di gennaio, il titolo di Tesla aveva registrato la migliore settimana in un decennio (+33%) dopo ricavi record e utili sopra le stime nell’ultimo trimestre del 2022. Passando a Musk, il suo patrimonio valeva, alla chiusura di Wall Street di ieri, 187,1 miliardi di dollari, secondo il Bloomberg Billionaires Index, più dei 185,3 miliardi di Bernard Arnault, presidente, amministratore delegato e principale azionista della multinazionale francese del lusso LVMH.