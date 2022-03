Tesla, fabbrica Berlino presto riceverà approvazione autorità locali per inizio produzione

BERLINO - La nuova fabbrica Tesla fuori Berlino è destinata a ricevere il via libera dalle autorità locali. Secondo le informazioni ottenute da Dpa, la fabbrica dovrebbe ricevere la necessaria approvazione per le emissioni legali, ma con delle condizioni, come è pratica abituale per tali progetti. L’azienda statunitense ha già prodotto diverse auto elettriche a scopo di test nella cosiddetta fabbrica Gigafactory a Gruenheide. La fabbrica si trova nello stato di Brandeburgo, che circonda Berlino. Una conferenza stampa è prevista per venerdì nella capitale dello stato di Potsdam con il premier del Brandeburgo Dietmar Woidke, ha detto il suo ufficio. Il boss di Tesla Elon Musk aveva sperato di iniziare a produrre auto elettriche lì nell’estate dello scorso anno. La domanda di costruzione è stata estesa per includere una fabbrica di batterie, tra le altre cose, il che ha prolungato il processo di approvazione.