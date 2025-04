Tesla, in Francia crollano le vendite: -36% a marzo. Anche il gruppo Stellantis in difficoltà (-17%)

Crollano le immatricolazioni di Tesla in Francia nel mese di marzo (-36,8%) in un mercato delle auto elettriche anch'esso in calo, secondo i dati pubblicati martedi dalla PFA (Plateforme automobile). In piena modernizzazione della sua gamma, ma forse frenato anche dalla strada intrapresa dal capo e fondatore Elon Musk, il costruttore americano di auto elettriche ha visto le sue immatricolazioni diminuire del 41% in Francia dall'inizio del 2025, con 6.693 veicoli venduti. Secondo i dati della PFA, il mercato delle auto nuove ha subito un calo generale nel mese di marzo (-14,5%).

Con 153.842 immatricolazioni, il mercato è tornato ai livelli di marzo 2022, quando era paralizzato dalla carenza di chip elettronici e dall'inizio della guerra in Ucraina. Il calo ha colpito in particolare il gruppo Stellantis (-17% su base annua). Renault-Dacia e rimasto stabile (-0,99%) e ora tallona Stellantis. Anche il numero 3 Volkswagen e sceso del 4,8%, frenato in particolare dal marchio Seat. Le vendite di veicoli elettrici sono diminuite con il mercato, ma la loro quota sul mercato e rimasta stabile su base annua, al 19%. Nei primi tre mesi dell'anno, il mercato automobilistico francese e diminuito del 7,8%.

«I consumatori sono in attesa» in un contesto economico complesso, ha commentato il presidente della PFA Luc Chatel su Radio Classique. Il forte calo del mese di marzo e inoltre la conseguenza delle «scelte fiscali» del governo, secondo Chatel, con l'entrata in vigore il 1deg marzo di nuove malus sulle auto termiche e un taglio agli aiuti per l'acquisto di auto elettriche. La tabella delle penalita per l'acquisto di auto nuove riguarda la maggior parte delle auto a benzina vendute in Francia dal 1deg marzo.