Mercato Italia: balzo cinesi con Byd (+209%) e Leapmotor (+1.277%). Accelerano anche Omoda/Jaecoo e Mg. Tesla frena (-23,51%)

Dopo gli aumenti dei mesi precedenti, il colosso americano delle auto elettriche tira il freno a mano in Italia, con un calo del 23,51% delle immatricolazioni a maggio. Il mese scorso le registrazioni il gruppo di Elon Musk nel nostro Paese sono scese a 654 unità, in controtendenza rispetto ai dati registrati nell’Unione europea (+67,2% a marzo, come emerso dai dati Acea di fine maggio).

Come mostrano i dati pubblicati dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un segnale forte arriva dalla Cina: Leapmotor, che in Europa opera tramite la jv Leapmotor International che fa capo a Stellantis, ha immatricolato 4.765 vetture, in rialzo del 1.277% e una quota di mercato del 3,17%. MG Motor, gruppo controllato dal colosso Saic Motor, in Italia a maggio ha immatricolato 5.360 vetture (+24,71%). Anche Omoda/Jaecoo, parte del gruppo Chery, ha registrato 3.975 vetture, in rialzo del 302%. Byd ha immatricolato 6.019 vetture (+209%), con una quota che arriva al 4,01%.