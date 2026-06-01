Mercato Italia: balzo cinesi con Byd (+209%) e Leapmotor (+1.277%). Accelerano anche Omoda/Jaecoo e Mg. Tesla frena (-23,51%)
Norvegia, a maggio +9% immatricolazioni di cui il 98% elettriche. Domina Tesla
Volvo amplia l'accesso ai Supercharger di Tesla in tutta Europa. Una rete di oltre 20mila stazioni
Dopo gli aumenti dei mesi precedenti, il colosso americano delle auto elettriche tira il freno a mano in Italia, con un calo del 23,51% delle immatricolazioni a maggio. Il mese scorso le registrazioni il gruppo di Elon Musk nel nostro Paese sono scese a 654 unità, in controtendenza rispetto ai dati registrati nell’Unione europea (+67,2% a marzo, come emerso dai dati Acea di fine maggio).
Come mostrano i dati pubblicati dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un segnale forte arriva dalla Cina: Leapmotor, che in Europa opera tramite la jv Leapmotor International che fa capo a Stellantis, ha immatricolato 4.765 vetture, in rialzo del 1.277% e una quota di mercato del 3,17%. MG Motor, gruppo controllato dal colosso Saic Motor, in Italia a maggio ha immatricolato 5.360 vetture (+24,71%). Anche Omoda/Jaecoo, parte del gruppo Chery, ha registrato 3.975 vetture, in rialzo del 302%. Byd ha immatricolato 6.019 vetture (+209%), con una quota che arriva al 4,01%.