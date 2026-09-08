Tesla FSD, la sicurezza stradale è a un passo. Il prossimo 6 ottobre la UE si esprimerà sul sistema di guida assistita

BRUXELLES - La guida autonoma passando per quella assistita, un percorso che Tesla ha avviato dal 2020 con il suo sistema FSD (Full Self Driving), una definizione che esprime più un obiettivo che uno stato di fatto, ma che vede continue evoluzioni della quali beneficiano le Tesla che circolano su strada grazie agli aggiornamenti software e all’auto-apprendimento del sistema da situazioni reali che diventano esperienza e capacità della macchina di riconoscere e prevenire i pericoli su strada. La casa americana sostiene anzi che le possibilità effettive in tema di sicurezza raggiunte dall’FSD sarebbero superiori se la legislazione europea le lasciasse dispiegare a pieno su tutto il territorio della dell’Unione Europea e non solo in Belgio, Danimarca, Estonia, Lituania ed Olanda, dove sono già concesse per legge, venendo utilizzata da oltre 70mila Tesla che percorrono oltre un milione di chilometri al giorno.

A tal proposito, il 6 ottobre è previsto che il Parlamento d’Europa esprime il proprio assenso permettendo a Tesla cinque esenzioni rispetto alla regolamentazione internazionale (UN-R-171 DCAS): la possibilità di avviare una manovra di sorpasso automatica senza che il guidatore tocchi preventivamente il volante; che le manovre automatiche avviate non tengano conto del grado di attenzione o della postura del conducente; che ci siano limiti più alti per l’accelerazione laterale per permettere l’attivazione degli automatismi di guida; che la vettura possa superare temporaneamente i limiti di velocità per completare manovre di cambi corsia ed immissione e infine che alcune manovra complesse e manovre di sorpasso e cambio corsia possano essere effettuati anche all’interno di scenari di guida complessi.

A tale scopo ha messo a disposizione del legislatore già dall’aprile scorso e ora anche dell’opinione pubblica tutti i dati frutto di oltre 3 miliardi di km percorsi nel corso del 2025 – dei quali 100 milioni in Europa – e che dimostrano come l’FSD riduca di 4,1 volte le probabilità di incorrere in un incidente rispetto alla guida manuale. Tesla insomma sceglie l’approccio open source per dimostrare la validità della propria tecnologia e mostra come il proprio sistema risulti in autostrada addirittura 8,5 volte più sicuro permettendo, grazie alla sua capacità predittiva, di ridurre le collisioni del 40-69% e del 74-84% l’attivazione della frenata automatica d’emergenza infondendo fiducia nel guidatore tanto da ridurne del 67% l’affaticamento alla guida.