Tesla, in Germania aumenta produzione a 5mila auto a settimana. Già fabbricati 250mila veicoli, prevista espansione Gigafactory 4

BERLINO - Tesla ha raggiunto quota 5mila veicoli a settimana prodotti nella Gigafactory Berlin-Brandenburg, lo stabilimento chiamato anche Gigafactory 4 situato nel piccolo comune di Grünheide, in Germania. Complessivamente sono 250mila unità prodotte all’anno, spiega l’azienda su Twitter, ma l’obiettivo è quello di arrivare a produrne il doppio, cioè 10mila a settimana che corrispondono a 500mila all’anno. Lo scorso anno, nello stabilimento venivano prodotte all’incirca 4mila veicoli a settimana. La fabbrica impiega attualmente circa 10mila persone.

Secondo Tesla, che però non ha indicato quando, è in programma un’ulteriore espansione, con l’obiettivo di produrre 1 milione di automobili. La prima domanda di approvazione parziale per questo ampliamento è stata presentata all’Ufficio statale per l’ambiente del Brandeburgo. La questione ha destato preoccupazione tra gli attivisti ambientalisti, che temono che i piani di espansione interessino un’area in cui l’acqua è protetta. In risposta, Tesla ha spiegato di non aver bisogno di acqua aggiuntiva per l’espansione, perché il progetto prevede il trattamento delle acque reflue.