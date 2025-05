Tesla, in Gran Bretagna vendite al minimo in oltre due anni. Ad aprile flessione del 62%

PER MARCA

Nonostante l’aumento della domanda di veicoli elettrici, le vendite di Tesla nel Regno Unito sono crollate del 62% ad aprile, toccando il livello più basso in oltre due anni, Le vendite delle auto elettriche di Musk sono crollate ai minimi anche in altri importanti mercati europei, mentre il costruttore texano si prepara a contrastare la concorrenza dei marchi europei e cinesi con il lancio di una versione rinnovata della Model Y.

La vicinanza di Musk al Presidente Trump e il suo sostegno alla politica di destra in Europa, afferma il sito interautonews.com, hanno portato a proteste contro l’azienda, nonché ad atti di vandalismo nei suoi showroom e nelle stazioni di ricarica negli Stati Uniti e in Europa. Dopo che vendite e profitti globali del marchio nel primo trimestre hanno deluso le aspettative, Musk ha dichiarato che ridurrà il tempo dedicato all’amministrazione Trump per dedicarsi maggiormente alla gestione dell’azienda. Le vendite di veicoli elettrici a batteria di Volkswagen nel Regno Unito sono aumentate del 194% a 2.314 veicoli il mese scorso, mentre le immatricolazioni della cinese BYD sono aumentate del 311% a 1.419 auto.