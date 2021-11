Tesla: Hertz risponde a Musk, consegne iniziate per 100.000 auto entro fine 2022

NEW YORK - «Le consegne delle Tesla sono già cominciate». questa la risposta di Hertz al tweet di Elon Musk, che ha detto che non è stato ancora firmato un accordo tra le due società sul maxiordine annunciato dalla casa di autonoleggio statunitense. Lauren Luster, direttrice della comunicazione di Hertz, non ha voluto parlare dei dettagli dell’accordo, ma ha ribadito che i piani sono quelli di avere 100.000 Tesla entro la fine del 2022. «Come annunciato la scorsa settimana, Hertz ha fatto un ordine iniziale di 100.000 Tesla e sta investendo nelle infrastrutture per la ricarica delle auto elettriche». «Le consegne delle Tesla sono già cominciate. Stiamo vedendo una domanda iniziale molto forte per le Tesla» ha concluso.