Tesla, i conti del 4^ trimestre sopra le attese, ma primo calo fatturato annuo (-3%) della sua storia. Sceso a 94,8 mld $ da 97,7 mld in 2024

Tesla ha riportato risultati del quarto trimestre migliori del previsto, ma il fatturato annuo è sceso del 3%, primo calo nella storia dell'azienda. Registrato un utile rettificato per azione di 50 centesimi, contro i 45 centesimi delle attese, su ricavi di 24,90 miliardi di dollari, contro i 24,79 miliardi del consensus. Le vendite di auto sono state stagnanti negli ultimi trimestri per Tesla, a causa dell'agguerrita concorrenza in diverse parti del mondo, in particolare da parte di Byd in Cina. Il fatturato del quarto trimestre è sceso del 3% rispetto ai 25,7 miliardi di dollari dell'anno precedente, con il segmento auto in calo dell'11%.

Il fatturato dell'intero anno è sceso a 94,8 miliardi di dollari, rispetto ai 97,7 miliardi di dollari del 2024. Tesla ha registrato un calo del 16% nelle consegne di veicoli nel quarto trimestre e dell'8,6% per l'intero anno. Mentre il core business di Tesla è in difficoltà, il Ceo Elon Musk ha cercato di concentrare l'attenzione degli investitori altrove. In particolare, ha promosso la nascente attività di robotaxi dell'azienda e i suoi robot umanoidi Optimus, che devono ancora arrivare sul mercato. L'utile netto del trimestre è crollato del 61%, passando da 2,1 miliardi di dollari, o 60 centesimi per azione, a 840 milioni di dollari, 24 centesimi per azione, mentre le spese operative sono aumentate del 39%. Nell'after-hours, il titolo di Tesla guadagnava il 2,7%, subito dopo la pubblicazione della trimestrale.