Tesla, in Germania assume 1.000 dipendenti. Nello stabilimento di Berlino la produzione salirà a 7500 veicoli a settimana

Tesla ha avviato un processo di aumento dell'organico di diverse migliaia di unità nel proprio stabilimento tedesco di Gruenheide. «I primi 1.000 dipendenti per la prima fase dell'aumento della produzione da 5.000 a 6.200 veicoli a settimana sono già stati assunti», ha comunicato una portavoce di Tesla alla Dpa. Il reclutamento dei prossimi 1.000 dipendenti per l'espansione a 7.500 veicoli a settimana partirà a settembre. In questo modo Tesla va contro la tendenza seguita da altre case automobilistiche tedesche. Ad aprile l'azienda aveva annunciato un notevole ampliamento della produzione alla luce dell'aumento della domanda.