Tesla, in Usa chiude showroom in centri commerciali di lusso e cambia strategie di vendita

NEW YORK - Tesla ha deciso di chiudere i suoi showroom in molti centri commerciali di lusso a favore di luoghi meno costosi. a rivelarlo è il rapporto di Electrek. La decisione segnerà un ulteriore cambiamento nella strategia di vendita al dettaglio di Tesla, che all’inizio del 2019 aveva annunciato di preferire le vendite online su quelle nei negozi. Pur non abbandonando l’idea, la compagnia di Elon Musk ha continuato ad essere presente in 170 centri commerciali statunitensi, ma adesso intende concentrarsi in sedi meno costose in termini di affitto e più vicine alle case dei possibili clienti, sfruttando così il traffico pedonale che la pandemia ha particolarmente incentivato verso negozi più vicini alle abitazioni. Le azioni di Tesla, sul mercato, sono scambiate a +0,69%.