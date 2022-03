Tesla, industriali tedeschi lodano la velocità di assemblaggio della fabbrica di Gruenheide

BERLINO - Gli industriali tedeschi lodano la velocità di assemblaggio della fabbrica Tesla. Siegfried Russwurm, presidente della Federazione dell’industria tedesca (Bdi), ha elogiato oggi la velocità con cui la casa automobilistica Tesla ha costruito la sua fabbrica a Gruenheide vicino a Berlino. «Il ritmo di Tesla dovrebbe servire da modello per i progetti di investimento in Germania», ha detto Russwurm alla Dpa in occasione dell’inaugurazione del nuovo stabilimento a Gruenheide, nello stato di Brandeburgo. Russwurm ha aggiunto che l’intenso sostegno del governo regionale ha accelerato notevolmente il processo. «Le aziende industriali tedesche vorrebbero vedere questo tipo di supporto per ogni procedura di approvazione in tutti gli stati federali», ha sottolineato Russwurm.

Dopo poco più di due anni di costruzione, il produttore americano di auto elettriche Tesla prevede di aprire oggi a Gruenheide la sua prima fabbrica in Europa. Inizialmente, la produzione doveva iniziare già nell’estate del 2021, ma l’approvazione è stata ritardata, anche perché Tesla ha aggiunto ai piani una fabbrica di batterie. Il progetto è visto come un progetto esemplare per il Brandeburgo e tutta la Germania orientale. Russwurm ha anche previsto una «enorme maratona di approvazioni» per progetti infrastrutturali e industriali in vista della ristrutturazione accelerata dell’approvvigionamento energetico. «I governi federali e regionali devono ottenere una pianificazione e approvazioni molto più veloci di prima per la sicurezza dell’approvvigionamento e l’auspicata indipendenza delle forniture energetiche russe», ha sottolineato il presidente della Bdi.

Russwurm ha aggiunto che devono essere prese rapidamente ampie misure di ristrutturazione, soprattutto nelle industrie ad alta intensità energetica come l’acciaio, la chimica, il cemento e la produzione di energia. «Il governo federale dovrebbe già affrontare una massiccia accelerazione delle procedure di approvazione nel suo pacchetto di Pasqua». Il ministro dell’economia tedesco Robert Habeck prevede di presentare una serie di iniziative legislative prima di Pasqua.