Tesla inizia ad assumere in India dopo un incontro tra Musk e Modi

Il colosso di veicoli elettrici Tesla ha iniziato a reclutare in India pubblicando annunci di lavoro pochi giorni dopo un incontro tra il suo amministratore delegato, Elon Musk e il primo ministro indiano Narendra Modi a Washington. Tesla ha pubblicato piu di una decina di offerte di lavoro sul proprio sito internet, alcune delle quali a New Delhi, la capitale dell'India, e altre a Mumbai, la capitale economica del paese, per posizioni come responsabile di negozio e tecnici di manutenzione. Le offerte di lavoro sono anche disponibili da lunedi su LinkedIn. Questi segnali, che indicano la volonta di Tesla di espandersi in India, arrivano dopo l'incontro bilaterale a Washington la scorsa settimana.

L'amministratore delegato di Tesla sta cercando opportunita commerciali nel paese piu popoloso del mondo, con i suoi 1,4 miliardi di abitanti. Elon Musk ha ottenuto a novembre scorso il via libera da Delhi per lanciare Starlink, il servizio di connessione internet tramite satellite, a condizione che vengano rispettate le normative sulla sicurezza, come annunciato dal ministro delle Comunicazioni, Jyotiraditya Scindia. In India, la questione del lancio di Starlink ha suscitato accesi dibattiti politici a causa delle preoccupazioni sulla sicurezza nazionale. L'uomo piu ricco del mondo doveva recarsi nel paese nel 2024, e tutto faceva pensare che questo fosse sinonimo di annunci di investimenti. Tuttavia, questo viaggio e stato annullato a causa di «obblighi molto gravosi» con Tesla. Il mercato indiano delle auto elettriche rappresenta un'enorme opportunita di crescita per Tesla, che sta affrontando una crescente concorrenza cinese e la sua prima diminuzione delle vendite annuali.

L'India impone da tempo tasse elevate sulle importazioni di veicoli elettrici, con Elon Musk che ha dichiarato che queste erano tra le «piu alte al mondo», il che ha impedito a Tesla di entrare nel mercato in assenza di una produzione locale. Nel 2024, l'India ha ridotto le tasse sulle importazioni per i produttori automobilistici globali che si impegnano a investire 500 milioni di dollari e a avviare una produzione locale entro tre anni. Prima della visita di Modi a Washington, New Delhi aveva offerto delle agevolazioni fiscali, inclusa una riduzione dei dazi doganali per le moto di alta gamma. Un aiuto a Harley-Davidson, il celebre produttore americano, le cui difficolta in India avevano irritato Donald Trump.