Tesla inserita nel catalogo acquisti del governo cinese. Ora enti pubblici possono acquistarle come auto di servizio

PER MARCA

Secondo quanto riportato dall'organo di informazione statale cinese Paper.cn, per la prima volta in assoluto le auto Tesla sono state inserite nella lista d'acquisto di un governo locale cinese. Cio significa che le agenzie governative e gli enti pubblici della provincia possono acquistarle come auto di servizio, evidenziando lo stretto rapporto che la Cina ha con l'azienda di Elon Musk.

Tesla e l'unico marchio di auto elettriche di proprieta straniera nel catalogo di acquisto pubblicato dal governo della provincia di Jiangsu nella Cina orientale. Gli altri marchi menzionati includono Volvo, di proprieta della cinese Geely, e SAIC di proprieta statale, tra gli altri.