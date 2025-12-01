Tesla inverte la rotta in Italia: +58,1% a novembre. Volano Byd (+535%), Omoda/Jaecoo e MG

Dopo i cali dei mesi precedenti Tesla inverte la rotta in Italia, mettendo a segno un solido rialzo. A novembre le immatricolazioni del colosso dell'auto elettrica di Elon Musk in Italia sono cresciute del 58,15% a 1.281 unità, segno completamente inverso rispetto ai dati registrati nell’Unione europea (-48,5% in ottobre, come emerso dai dati Acea di fine novembre). Come mostrano i dati pubblicati dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il rialzo in Italia segue il calo di settembre (-10,5%), agosto (-4,37%), luglio (-4,99%) e giugno (-66,01%). Così, resta comunque negativo il bilancio dei primi undici mesi dell’anno, con 10.328 immatricolazioni, in discesa del 27,73% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Nell’intero 2024 le immatricolazioni di Tesla erano scese del 5,91%. Un segnale forte arriva dalla Cina: MG Motor, gruppo controllato dal colosso Saic Motor, in Italia a novembre ha immatricolato 3.636 vetture (+14,16%, con il cumulato annuo a +27,86%). Anche Omoda/Jaecoo, parte del gruppo Chery, ha registrato 2.204 vetture (+386%), contro le 453 dello stesso periodo dell’anno scorso, con il totale del 2025 a 13.286 (+574%). Byd, entrata nei mesi scorsi nelle tabelle del Mit avendo superato la soglia di rilevanza, ha immatricolato 3.526 vetture (+535%), con una quota che arriva al 2,84%, e il totale del 2025 che balza a 20.275 vetture vendute (+842%).