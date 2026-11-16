Tesla investe 3 miliardi di euro per raddoppiare la Gigafactory di Berlino: nel nuovo polo nascerà il Cybercab

Mentre l'industria automobilistica tedesca affronta una fase di contrazione tra ipotesi di tagli e chiusure, Tesla va in controtendenza e rilancia la propria presenza in Germania. Secondo quanto riportato dalla Frankfurter Allgemeine Zeitung, la casa statunitense ha stanziato un investimento iniziale di circa 3 miliardi di euro per espandere la Gigafactory di Grünheide, nel Brandeburgo.

Un sito grande oltre il doppio e la produzione del Cybercab Il piano di ampliamento prevede la costruzione di un nuovo complesso industriale con una superficie equivalente a circa 75 campi da calcio, destinato a più che raddoppiare le dimensioni dell'attuale impianto. L'obiettivo è portare la capacità produttiva complessiva del polo tedesco fino a un milione di veicoli l'anno.

Le nuove linee saranno dedicate all'assemblaggio del Cybercab, il robotaxi a due porte progettato esclusivamente per la guida autonoma, privo di volante e pedali. Con questa operazione, l'esposizione finanziaria totale di Tesla nella regione di Berlino-Brandeburgo si avvicinerà alla soglia dei 10 miliardi di dollari.

Tempistiche e nodi aperti. La tabella di marcia del progetto è già delineata:

Entro fine anno: presentazione delle richieste di autorizzazione edilizia.

Prima metà del 2027: avvio previsto dei cantieri.

2029: inizio della produzione dei primi veicoli.

Resta ancora da quantificare l'impatto occupazionale dell'operazione. L'annuncio giunge inoltre in un contesto particolare: l'attuale stabilimento, progettato per sfornare fino a 375.000 vetture annue, viaggia ancora al di sotto del suo potenziale, avendo chiuso il 2025 con poco più di 200.000 Model Y assemblate.

Sul fronte locale, infine, il maxi-ampliamento rischia di riaccendere le tensioni con gli attivisti ambientali, da tempo critici verso l'impatto idrico della fabbrica e i potenziali rischi per le falde acquifere della zona, mentre resta aperto il braccio di ferro sindacale tra i vertici aziendali e la sigla metalmeccanica IG Metall.