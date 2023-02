Tesla, ipotesi addio Germania: produrremo più batterie in Usa. Nessuna fuga, ma forte ridimensionamento

L’Europa punta ad abbandonare le auto a diesel e benzina dal 2035 per convertire il parco macchine all’elettrico, però gli operatori preferiscono andare a produrre le batterie negli Usa (dove ci sono incentivi e sgravi) che in Germania. Tesla ha dichiarato che manterrà i piani per la produzione di batterie nella sua fabbrica tedesca vicino a Berlino, ma ”darà priorità” alla produzione negli Stati Uniti. La stampa tedesca ha parlato di una fuga dalla sua gigafactory berlinese del gruppo fondato da Elon Musk verso l’America. Un portavoce di Tesla ha precisato che «non c’è alcun cambiamento nei piani», pero il gruppo vuole «adattare le sue priorità di assemblaggio delle celle di batterie a favore degli Stati Uniti dove, grazie alle buone condizioni create dalla legislazione americana sull’Ira, sono previste agevolazioni fiscali».

L’anno scorso Washington ha approvato l’Inflation Reduction Act (Ira), un piano da 370 miliardi di dollari per distribuire sussidi alle industrie verdi a condizione che producano negli Stati Uniti. Questo piano ha messo Tesla in una posizione di svantaggio, poiché in precedenza aveva previsto di inviare negli Stati Uniti le batterie prodotte nella sua fabbrica europea. Tesla vuole quindi assemblare negli States un numero maggiore di batterie rispetto a quanto previsto, anche se questa produzione sarà “supportata” dal sito di Berlino.

I cambiamenti non avranno «alcun impatto sui posti di lavoro» in Germania, ha assicurato una portavoce del ministero dell’Economia del Brandeburgo, la regione vicina a Berlino dove si trova la fabbrica. La priorità accordata agli Stati Uniti non riguarderà la produzione di alcuni elementi come gli «elettrodi», secondo la societa di Musk. Nessuna fuga dunque bensì un forte ridimensionamento.