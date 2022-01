Tesla: la più venduta in Svizzera, per la prima volta vettura elettrica al top

BERNA - Per la prima vola un’ auto elettrica risulta essere la vettura nuova più venduta in Svizzera: Tesla Model 3 ha raggiunto 5072 immatricolazioni nel 2021, sottolinea il costruttore americano sulla base di statistiche dell’Ufficio federale delle strade (Ustra). La vettura «ha raggiunto un risultato storico nello scorso anno, diventando il primo veicolo non a combustione della storia a scalare le classifiche di vendita elvetiche», si legge in una nota. Al secondo posto figura la Skoda Octavia (4969 nuove immatricolazioni), al terzo Audi Q3 (3859).

Seguono poi Volkswagen Tiguan (3840), Fiat 500 (3618), Volvo XC40 (3439), Toyota Yaris (+3411), Skoda Karoq (3376), Volkswagen Polo (3360), Volkswagen Golf (3267), BMW X3 (3020), BMW X1 (2985), Dacia Sandero (2865), Volkswagen T-Roc (2820), Mercedes-Benz A (2715) e Skoda Fabia (2698). Come ormai noto da ieri - con la pubblicazione delle statistiche dell’associazione degli importatori Auto-Svizzera - la quota delle motorizzazioni ibride o alternative, fra le nuove immatricolazioni, è balzata al 45% nel 2021, contro il 28% dell’anno precedente. Calcolando l’insieme dei modelli Tesla è comunque solo 11esima sul mercato elvetico, ancora dominato da Volkswagen, Mercedes, BMW, Skoda e Audi.