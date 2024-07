Tesla, la rottura di Musk con Biden nel 2021 sulle auto elettriche. Storia di un “amore” mai nato

Elon Musk ha votato Joe Biden nel 2020 ma, un anno dopo, la sua posizione ha iniziato a virare complici le lodi del presidente a General Motors per i suoi veicoli elettrici. Complimenti che, riporta il Wall Street Journal, Musk ha preso quasi come un insulto visto che a dominare il mercato dei veicoli elettrici era allora senza ombra di dubbio Tesla: nel quarto trimestre del 2021, quando Biden lodò Gm, Tesla infatti consegnò 115.000 vetture elettriche a fronte delle 26 di General Motors.

L'astio di Musk è poi cresciuto con gli anni. I tentativi dello staff di Tesla di mettere in contatto Musk con il presidente per parlare del futuro dell'elettrico sono stati accolti freddamente dalla Casa Bianca, tanto che a un vertice sulle auto elettriche Musk venne snobbato dall'amministrazione. A questo si sono aggiunte le azioni legali della Federal Trade Commission contro Musk e del Dipartimento di Giustizia contro SpaceX. Azioni che hanno fatto sentire il miliardario in qualche modo 'perseguitato' e alimentato la sua contrarietà contro Biden e contro i democratici e la loro 'cultura woke'. Musk ha di recente appoggiato Donald Trump per la presidenza.