Tesla, Model 3 in testa alle vendite europee tra i veicoli. È la prima volta per un'elettrica. Clio e Sandero sul podio

FRANCOFORTE - La prima volta di un'elettrica. È la Tesla Model 3 l’auto più venduta in Europa a settembre raggiungendo così un risultato storico per un veicolo a batterie. Come detto, nel mese di settembre di quest'anno sono state immatricolate 24.600 Model 3, contro le 18.264 Renault Clio e le 17.988 Dacia Sandero. La Volkswagen Golf, che ha dominato per anni la classifica, è solo quarta, con 17.507 unità consegnate.